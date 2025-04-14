Mersin'de yakalanan 2 kapkaç zanlısı tutuklandı

Mersin'in Mezitli ilçesinde, kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalmaları güvenlik kamerasınca kaydedilen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir kadının çantasının kapkaç yöntemiyle çalınması üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki 84 güvenlik kamerasına ait görüntüleri izleyen ekipler, zanlıların F.K. ve A.P. olduğunu belirledi.

Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Aramalarda, çalınan çanta da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, şüphelilerin, kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, yoldan geçen 2 zanlıdan birinin kaldırımda telefonla konuşan kadının çantasını çalması, daha sonra 2 şüphelinin birlikte uzaklaşması ve kadının da arkalarından koşması yer aldı.