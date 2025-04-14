Mersin'de ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Mersin'in Tarsus ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
D-400 kara yolu Barbaros Mahallesi mevkisinde bir kedinin refüjde palmiye ağacında mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Ekipler, uzatma merdiven ve kurtarma sepeti yardımıyla mahsur kalan kediyi kurtardı.
Kedi, daha sonra doğal ortamına salındı.
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