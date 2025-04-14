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        Mersin'de ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 13:42 Güncelleme: 14.04.2025 - 13:42
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        Mersin'de ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        D-400 kara yolu Barbaros Mahallesi mevkisinde bir kedinin refüjde palmiye ağacında mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

        Ekipler, uzatma merdiven ve kurtarma sepeti yardımıyla mahsur kalan kediyi kurtardı.

        Kedi, daha sonra doğal ortamına salındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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