Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Çatlı'dan Bozyazı Emniyet Müdürü Paşaoğlu'na ziyaret
Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, Bozyazı İlçe Emniyet Müdürü Şeref Paşaoğlu'na ziyarette bulundu.
Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, Bozyazı İlçe Emniyet Müdürü Şeref Paşaoğlu'na ziyarette bulundu.
Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında gerçekleştirilen ziyarette Çatlı, ilçedeki çalışmalardan dolayı Paşaoğlu'na başarı diledi.
Paşaoğlu da ziyaret için Çatlı'ya teşekkür etti.
Görüşmede günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.
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