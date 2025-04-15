Mersin'de ruhsatsız tatlı imalathanesi mühürlendi

Bozuk ve sağlıksız malzemelere imha edilmek üzere el koyan ekipler, deponun sahibi A.A. hakkında yasal işlem uyguladı.

Toroslar Belediyesinin açıklamasına göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Selçuklar Mahallesi'ndeki depoda "merdiven altı" tatlı üretildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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