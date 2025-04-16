Mersin Devlet Opera ve Balesi "Azerbaycan Gecesi" konseri verecek

Piyanoda Tuğçe Göksal'ın performans sergileyeceği programda, soprano Itır Gözde Tuğun, mezzo soprano Nihan Çetin Aydın, tenor Emrah Sözer ve tenor Kerem Yaman solist olarak sahneye çıkacak.

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