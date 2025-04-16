Mersin Devlet Opera ve Balesi "Azerbaycan Gecesi" konseri verecek
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Azerbaycan Gecesi" konserini sanatseverlerle buluşturacak.
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Azerbaycan Gecesi" konserini sanatseverlerle buluşturacak.
MDOB'un açıklamasına göre, Azerbaycan'ın zengin müzikal mirasının sahneye taşınacağı konser, 19 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Piyanoda Tuğçe Göksal'ın performans sergileyeceği programda, soprano Itır Gözde Tuğun, mezzo soprano Nihan Çetin Aydın, tenor Emrah Sözer ve tenor Kerem Yaman solist olarak sahneye çıkacak.
Konserde, Azerbaycanlı bestecilerin eserlerinden oluşan repertuvar seslendirilecek.
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