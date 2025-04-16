Erdemli'de "Turizm Haftası" kutlandı

Atölye çalışmalarının da gerçekleştiği programa, Kaymakam Aydın Tetikoğlu ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük de katıldı.

Arpaçbahşiş Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen kutlama programında, haftanın anlam ve önemini ilişkin şiirler okundu, halk oyunu gösterileri sunuldu.

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