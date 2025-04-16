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        Erdemli'de "Turizm Haftası" kutlandı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde, Turizm Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 16:30 Güncelleme: 16.04.2025 - 16:33
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        Erdemli'de "Turizm Haftası" kutlandı
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde, Turizm Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Arpaçbahşiş Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen kutlama programında, haftanın anlam ve önemini ilişkin şiirler okundu, halk oyunu gösterileri sunuldu.

        Etkinlikte okulun gastronomi bölümü öğrencilerinin hazırladığı yiyeceklerin ikramı yapıldı.

        Atölye çalışmalarının da gerçekleştiği programa, Kaymakam Aydın Tetikoğlu ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük de katıldı.

        Galeri
        Galeri

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