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        Mersin'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 18:14 Güncelleme: 16.04.2025 - 18:14
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        Mersin'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Murat B. idaresindeki 33 ZA 242 plakalı kamyonet ile Ata D. yönetimindeki 70 ABN 330 plakalı motosiklet, Alparslan Türkeş Caddesi ve Hacı Ahmet Mert Caddesi kavşağında çarpıştı.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Anamur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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