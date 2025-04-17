Mersin'de hacı adaylarına kurs verildi
Mersin'in Anamur ilçesinde kutsal topraklara gidecek hacı adaylarına "Hac Hazırlık Kursu" verildi.
Mersin'in Anamur ilçesinde kutsal topraklara gidecek hacı adaylarına "Hac Hazırlık Kursu" verildi.
Mus'ab Bin Umeyr Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu'nda gerçekleştirilen kursta görevliler, hacı adaylarına uygulamalı bilgiler verdi.
Hac süresince yapılacak ibadetlerin anlatıldığı kursta, Kabe maketi etrafında tavaf ibadetinin nasıl yapılacağı anlatıldı.
Seminer sonunda hacı adaylarına çeşitli hediyeler verildi.
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