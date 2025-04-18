Erdemli'de hacı adaylarına eğitim verildi

Adayların heyecanına ortak olmak adına etkinliği düzenlediklerini belirten Yiğit, "Uygulamalı olarak seminerde hacı adaylarımızın Mekke ve Medine'de, Arafat'ta nasıl davranacaklarını görsellerle gösterdik. Hac farizasında yapılacakları anlattık." dedi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.