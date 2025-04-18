Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Erdemli'de hacı adaylarına eğitim verildi

        Mersin'in Erdemli ilçesinde hacca gidecek vatandaşlar için eğitim düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 08:53 Güncelleme: 18.04.2025 - 09:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erdemli'de hacı adaylarına eğitim verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'in Erdemli ilçesinde hacca gidecek vatandaşlar için eğitim düzenlendi.

        Ulu Cami'de düzenlenen eğitimde 150 hacı adayına İlçe Müftüsü İbrahim Yiğit ve din görevlileri uygulamalı eğitim verdi.

        Adayların heyecanına ortak olmak adına etkinliği düzenlediklerini belirten Yiğit, "Uygulamalı olarak seminerde hacı adaylarımızın Mekke ve Medine'de, Arafat'ta nasıl davranacaklarını görsellerle gösterdik. Hac farizasında yapılacakları anlattık." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        17 yaşındaki sürücü öğrencilerin arasına daldı! Okul dönüşü ölüm!
        17 yaşındaki sürücü öğrencilerin arasına daldı! Okul dönüşü ölüm!
        Arkadaşını öldüren genç: Cinler musallat oldu!
        Arkadaşını öldüren genç: Cinler musallat oldu!
        Taşla sopayla birbirlerine girdiler! 'Aracıma çarptın' cinayeti!
        Taşla sopayla birbirlerine girdiler! 'Aracıma çarptın' cinayeti!
        Suudi Arabistan Schengen'den muaf mı tutulacak?
        Suudi Arabistan Schengen'den muaf mı tutulacak?
        Trump, Powell'ı gerçekten görevden alabilir mi?
        Trump, Powell'ı gerçekten görevden alabilir mi?
        Trump'ın Fed Başkan adayı Kevin Warsh mı?
        Trump'ın Fed Başkan adayı Kevin Warsh mı?
        Bilim dünyasının en büyük sırrı: Warmhole
        Bilim dünyasının en büyük sırrı: Warmhole
        Rusya'dan Almanya'ya "Taurus füzeleri" uyarısı
        Rusya'dan Almanya'ya "Taurus füzeleri" uyarısı
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        İsrail'e Gazze'de soykırımla yargılandığı davada ek süre
        İsrail'e Gazze'de soykırımla yargılandığı davada ek süre
        Tekstil ve giyimde istihdam alarmı
        Tekstil ve giyimde istihdam alarmı
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        İnsanlar neden tokalaşıyor?
        İnsanlar neden tokalaşıyor?
        Kentsel dönüşüm geldi, duvarları gitti
        Kentsel dönüşüm geldi, duvarları gitti
        Avrupa'ya transfer olan futbolcular ne yaptı?
        Avrupa'ya transfer olan futbolcular ne yaptı?
        15 kez bıçakladı!
        15 kez bıçakladı!
        Acı gününde arkadaşları yalnız bırakmadı
        Acı gününde arkadaşları yalnız bırakmadı
        Bungalovdaki gizli kamera görüntüsü cep telefonunda!
        Bungalovdaki gizli kamera görüntüsü cep telefonunda!
        TFF açıkladı: Liglerdeki takım sayısı düşüyor!
        TFF açıkladı: Liglerdeki takım sayısı düşüyor!
        "Bankalar Birliği'nden çıkacağız"
        "Bankalar Birliği'nden çıkacağız"

        Benzer Haberler

        Tarsus'ta seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
        Tarsus'ta seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
        Türk Yıldızları, Mersin semalarında prova uçuşu yaptı
        Türk Yıldızları, Mersin semalarında prova uçuşu yaptı
        Mersin'de hacı adaylarına kurs verildi
        Mersin'de hacı adaylarına kurs verildi
        Akkuyu NGS'nin eğitim programına katılacak adayların giriş sınavları yapıld...
        Akkuyu NGS'nin eğitim programına katılacak adayların giriş sınavları yapıld...
        Mersin'de posta dağıtıcıları milli takıma seçilebilmek için yarıştı
        Mersin'de posta dağıtıcıları milli takıma seçilebilmek için yarıştı
        Mersin Spor, Semt 77 Yalovaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor
        Mersin Spor, Semt 77 Yalovaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor