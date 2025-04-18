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        Turunçgilde yılın ilk çeyreğinde 433 milyon 75 bin dolarlık dış satım yapıldı

        MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Türkiye'den, bu yılın ilk çeyreğinde 433 milyon 75 bin dolarlık turunçgil ihracatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 11:17 Güncelleme: 18.04.2025 - 11:30
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        Turunçgilde yılın ilk çeyreğinde 433 milyon 75 bin dolarlık dış satım yapıldı
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        MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Türkiye'den, bu yılın ilk çeyreğinde 433 milyon 75 bin dolarlık turunçgil ihracatı gerçekleştirildi.

        Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerine göre, 2025'in ocak-mart döneminde yurt dışına 565 bin 529 ton turunçgil satıldı.

        Geçen yılın ilk çeyreğinde 429 milyon dolarlık dış satım yapan sektör, ihracatı bu yılın aynı döneminde 433 milyon 75 bin dolara çıkardı.

        İlk çeyrekte en çok ihraç edilen ürün 235 milyon 395 bin dolarla mandalina oldu.

        Mandalinayı 132 milyon 527 bin dolarla limon, 33 milyon 242 bin dolarla portakal, 31 milyon 911 bin dolarla greyfurt takip etti.

        Türkiye'nin bu dönemde en çok turunçgil gönderdiği ülkeler 143 milyon 460 bin dolarla Rusya, 98 milyon 725 bin dolarla Irak, 37 milyon 696 dolarla Ukrayna, 23 milyon 56 bin dolarla Polonya, 19 milyon 557 bin dolarla Romanya oldu.

        Bu dönemde Mersin 233 milyon 417 bin dolarlık, Antalya 222 milyon 951 bin dolarlık, Hatay 146 milyon 352 bin dolarlık dış satım yaptı.

        - "Turunçgil ihracatımızı daha iyi seviyelere taşıyacağız"

        Ulusal Turunçgil Konseyi Başkan Vekili Kemal Kaçmaz, AA muhabirine, turunçgilin yılın ilk çeyreğinde ülke ekonomisine önemli katkı sunduğunu söyledi.

        İlk çeyrekte daha fazla ihracat yapmayı beklediklerini ancak şubat ayında soğuk havalardan dolayı miktarda düşüş yaşadıklarını dile getiren Kaçmaz, süreç içerisinde dış satımda daha iyi noktalara gelmek için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

        Turunçgil ihracatını artırmak için kısa, orta ve uzun vadede hedeflerinin olduğunu anlatan Kaçmaz, şöyle konuştu:

        "Ticaret Bakanlığımızın yapmış olduğu programlar çerçevesinde hem var olan ihracatımızı hem de turunçgil dış satımı olmayan ülke pazarlarına ulaşmak için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalardan olumlu neticeler alıyoruz. 2024'te Turunçgil Çalıştayı yapmıştık. Bu çalıştay sonucunda çıkan eylem planını 2025 itibarıyla uyguluyoruz. Burada kısa, orta ve uzun vade hedeflerimiz var. Bu hedeflerimizle ilgili olarak ilgili kuruluşlarla görüşmelerimiz devam ediyor. Bu çalışmalarla var olan turunçgil ihracatımızı daha iyi seviyelere taşıyacağız."

        Kemal Kaçmaz, turunçgilde yıllık 1 milyar dolarlık seviyelerde dış satım yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Normalde yıllara baktığımızda 1 milyar dolardan aşağı düşmüyor. Doğal afet yaşamazsak, rekolte normal seyirde devam ederse hedefimizi geçmek istiyoruz. Yazın sıcaklar çok fazla etkilemezse beklentilerimiz daha iyi olacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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