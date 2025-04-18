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        Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, yaptıkları çalışmalarını anlattı

        Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, göreve gelmesinin birinci yılında yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 17:35 Güncelleme: 18.04.2025 - 17:43
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        Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, yaptıkları çalışmalarını anlattı
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        Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, göreve gelmesinin birinci yılında yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

        Kara, Belediye Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, 31 Mart 2024'te yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde göreve geldiğini anımsattı.

        Göreve geldiği andan itibaren hayatın her anında olduklarını ifade eden Kara, "Belediye olarak eğitimden spora, kültürden sanata, park ve bahçelerden temizlik işlerine, sosyal işlerden çevre projelerine kadar birçok alanda projeler yürüttük. Üretken belediyecilik vizyonu ile üreten, üretilene artı değer katma gayretinde olan bir anlayışla adımlarımızı attık." dedi.

        Kara, görevde geçirdiği bir yılın birliğin, emeğin, samimiyetin ve kararlılığın yılı olduğunu belirtti.

        Toplantıya, Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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