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        Anamur'da polisler tarım işçilerini bilgilendirdi

        Anamur'da polis ekipleri tarım işçilerini dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı, Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 18:03 Güncelleme: 18.04.2025 - 18:09
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        Anamur'da polisler tarım işçilerini bilgilendirdi
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        Anamur'da polis ekipleri tarım işçilerini dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı, Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıttı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, ilçede tarım işçileriyle bir araya geldi.

        Görevliler işçileri dolandırıcılık türlerine karşı uyardı, KADES hakkında bilgi verdi ve broşür dağıttı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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