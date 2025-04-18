Anamur'da polisler tarım işçilerini bilgilendirdi
Anamur'da polis ekipleri tarım işçilerini dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı, Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıttı.
Anamur'da polis ekipleri tarım işçilerini dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı, Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıttı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, ilçede tarım işçileriyle bir araya geldi.
Görevliler işçileri dolandırıcılık türlerine karşı uyardı, KADES hakkında bilgi verdi ve broşür dağıttı.
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