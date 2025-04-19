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        Akdenizli hazır giyimciler yılın ilk çeyreğinde 112,5 milyon dolarlık dış satım yaptı

        MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, birliklerinin yılın ilk çeyreğinde 112,5 milyon dolarlık dış satım yaptığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 11:08 Güncelleme: 19.04.2025 - 11:08
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        Akdenizli hazır giyimciler yılın ilk çeyreğinde 112,5 milyon dolarlık dış satım yaptı
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        MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, birliklerinin yılın ilk çeyreğinde 112,5 milyon dolarlık dış satım yaptığını belirtti.

        Tekin, AA muhabirine, 2025'in ocak-mart döneminde birliklerinin 13 bin 13 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirdiğini söyledi.

        İlk çeyrek ihracatında ürün bazında kadın dış giyimin öne çıktığını vurgulayan Tekin, bu ürün gurubunu erkek dış giyim ve diğer ürünlerin takip ettiğini kaydetti.

        Küresel ölçekte yaşanan sıkıntılara rağmen birlik ihracatçılarının çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Tekin, "Birliğimiz, ocak-mart döneminde 112,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artış söz konusu." dedi.

        Tekin, yılın ilk çeyreğinde Hollanda, Kırgızistan ve İspanya'nın ihracatta ilk 3 sırada yer aldığı dile getirdi.

        - "Türkiye avantajlı konuma gelecek"

        Sektörü en iyi noktaya getirmek için gayret gösterdiklerini belirten Tekin, şöyle devam etti:

        "İhracat üyelerimizin gayretleriyle bu artışları yakaladık. Ümidimizi kaybetmedik. Kurlarda hafif kıpırdanış var, bu kıpırdanış bize yetmiyor, bunu artırmak gerekiyor. Biz ümitle kurlardaki artışı bekliyoruz. Birlik üyelerimiz vazgeçmedi. Büyük ümitle ve sabırla devam ediyorlar. Önümüzdeki süreç içerisinde bir kıpırdanma olacağını bekliyoruz. Bununla Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan son gelişmelerde vergisel olarak dünya genelindeki rakiplerimize ciddi vergiler gelmesi söz konusu. Birtakım vergiler verildi ama geri alındı belli bir süre için. Bunlar gerçekleştiğinde Türkiye avantajlı konuma gelecek. Bu bizim için önemli gelişme. Bunlar için çalışmalarımıza devam ediyoruz."

        Tekin, bu yılı en az geçen yılın oranlarıyla kapatmayı hedeflediklerini, şartlar istedikleri gibi gerçekleşirse ve markalaşma yolunda atılacak adımlarla bunun başarılabileceğini ifade etti.

        Süreç içerisinde devlet desteğinin oldukça önemli olduğunu belirten Tekin, hazır giyim ihracatçılarının destek ve teşviklere ihtiyacının olduğunu vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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