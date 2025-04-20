Mersin'de Paskalya ayinleri düzenlendi
Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan ve Hz. İsa'nın yeniden dirildiğine inanılan günün kutlandığı Paskalya Bayramı dolayısıyla Mersin'deki kiliselerde ayin yapıldı.
Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan ve Hz. İsa'nın yeniden dirildiğine inanılan günün kutlandığı Paskalya Bayramı dolayısıyla Mersin'deki kiliselerde ayin yapıldı.
Akdeniz ilçesindeki Mersin Rum Ortodoks Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayini kilise pederi Coşkun Teymur yönetti.
Ayinde ilahiler ve İncil'den bölümler okuyan vatandaşlar, mum yakıp dua etti.
Latin İtalyan Katolik Kilisesi'ndeki ayini ise kilisenin pederi Royston Dsouza yönetti.
Işıklarla donatılan kilisedeki ayine katılanlar dua etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.