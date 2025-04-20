Mersin'de "Mutlu Kelebekler Festivali" düzenlendi

–Mersin'in Mut ilçesinde "Mutlu Kelebekler Festivali" gerçekleştirildi.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Turizm Fakültesi ile Mut Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde ilk kez organize edilen festival, Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda ziyaretçileri ağırladı.

MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar etkinliğin açılışında, organizasyonun hem Mut hem Mersin için heyecan verici ve değerli olduğunu söyledi.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Sezer de ilçenin turizmdeki potansiyelinin değerlendirilmesi için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

MEÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Hüseyinoğlu ise Mut'ta 3 yıl süren 58 farklı arazi çalışması sonucu 131 gündüz kelebek türü tespit ettiklerini anlattı.

Bu türlerin 49'unun ilk kez Mut'ta kaydedildiğinin altını çizen Hüseyinoğlu, "Bu sayı ilçemizin sahip olduğu biyolojik çeşitliliği ortaya koymak açısından oldukça önemli. Şu an 200'ün üzerinde kelebek çeşidimiz var. Gece türleriyle birlikte bu sayının 500'ü aşması bekleniyor." dedi.