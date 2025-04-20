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        Türk Yıldızları, Mersin semalarında gösteri uçuşu yaptı

        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Mersin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle gösteri uçuşu yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 19:38 Güncelleme: 20.04.2025 - 20:13
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        Türk Yıldızları, Mersin semalarında gösteri uçuşu yaptı
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        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Mersin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle gösteri uçuşu yaptı.

        Adana'daki İncirlik Üssü'nden havalanan Türk Yıldızları'nın yaptığı gösteri uçuşunu sahil şeridindeki Mersin İdman Yurdu Meydanı'na gelen vatandaşlar ilgiyle izledi.

        Mersin semalarında 30 dakika süren uçuşu, vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.

        Türk Yıldızları, gösteri uçuşunda yaptığı akrobatik hareketlerle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

        Mersin Valisi Atilla Toros ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de gösteri uçuşunu izleyenler arasında yer aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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