Türk Yıldızları, Mersin semalarında gösteri uçuşu yaptı

Mersin Valisi Atilla Toros ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de gösteri uçuşunu izleyenler arasında yer aldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Mersin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle gösteri uçuşu yaptı.

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