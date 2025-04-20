ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi
Salon:ServetTazegül
Hakemler: Hüseyin Çelik, Kaan Büyükçil ve Umut Özgün Ergün
ÇİMSA ÇBK Mersin: Howard 4, Fauthoux 9, Carleton 13, Rupert 22, Pelin Derya Bilgiç 7, Asena Yalçın, Sinem Ataş 3, McCovan 20
Fenerbahçe Opet: Williams 13, Alperi Onar 11, Meesseman 10, Sabally 8, McBride 19, Sevgi Uzun 3, Olcay Çakır Turgut 9, Tilbe Şenyürek 6
1. Periyot: 22-22
Devre: 46-45
3. Periyot: 61-62
MERSİN
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