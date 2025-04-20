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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 20:17 Güncelleme: 20.04.2025 - 20:17
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi
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        Salon:ServetTazegül

        Hakemler: Hüseyin Çelik, Kaan Büyükçil ve Umut Özgün Ergün

        ÇİMSA ÇBK Mersin: Howard 4, Fauthoux 9, Carleton 13, Rupert 22, Pelin Derya Bilgiç 7, Asena Yalçın, Sinem Ataş 3, McCovan 20

        Fenerbahçe Opet: Williams 13, Alperi Onar 11, Meesseman 10, Sabally 8, McBride 19, Sevgi Uzun 3, Olcay Çakır Turgut 9, Tilbe Şenyürek 6

        1. Periyot: 22-22

        Devre: 46-45

        3. Periyot: 61-62

        MERSİN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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