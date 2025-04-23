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        Mersin'de çıkan ev yangını söndürüldü

        Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 10:38 Güncelleme: 23.04.2025 - 10:38
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        Mersin'de çıkan ev yangını söndürüldü
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Şehitmustafa Mahallesi'nde F.K'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

        Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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