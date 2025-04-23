Mersin'de sahilde erkek cesedi bulundu

Narlıkuyu Mahallesi'ndeki Akkum sahilinde hareketsiz bir kişinin olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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