Mersin'de sahilde erkek cesedi bulundu
Mersin'in Silifke ilçesindeki sahilde erkek cesedi bulundu.
Mersin'in Silifke ilçesindeki sahilde erkek cesedi bulundu.
Narlıkuyu Mahallesi'ndeki Akkum sahilinde hareketsiz bir kişinin olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Cesedin 56 yaşındaki emekli uzman çavuş Z.Y.Ü'ye ait olduğu belirlendi.
Z.Y.Ü'nin cenazesi Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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