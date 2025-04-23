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        Mersin'de sahilde erkek cesedi bulundu

        Mersin'in Silifke ilçesindeki sahilde erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 12:55 Güncelleme: 23.04.2025 - 12:55
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        Mersin'de sahilde erkek cesedi bulundu
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        Mersin'in Silifke ilçesindeki sahilde erkek cesedi bulundu.

        Narlıkuyu Mahallesi'ndeki Akkum sahilinde hareketsiz bir kişinin olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Cesedin 56 yaşındaki emekli uzman çavuş Z.Y.Ü'ye ait olduğu belirlendi.

        Z.Y.Ü'nin cenazesi Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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