Atakaş Hatayspor yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak

Hatay ekibinin, Süper Lig'deki yolculuğuna matematiksel olarak devam etmesi için müsabakada yenilmemesi ve alt sıralardaki rakiplerinin puan kaybetmesi gerekecek.

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