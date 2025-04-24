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        Atakaş Hatayspor yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 33. hafta maçında yarın Beşiktaş'a konuk olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 11:03 Güncelleme: 24.04.2025 - 11:03
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        Atakaş Hatayspor yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak
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        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 33. hafta maçında yarın Beşiktaş'a konuk olacak.

        Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

        Ligde 19 puanla 18. sırada bulunan Hatayspor, 49 puanla 5. sırada yer alan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

        Hatay ekibinin, Süper Lig'deki yolculuğuna matematiksel olarak devam etmesi için müsabakada yenilmemesi ve alt sıralardaki rakiplerinin puan kaybetmesi gerekecek.

        İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maç 1-1 sona ermişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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