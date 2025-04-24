Mersin'de sağlık hizmeti alan vatandaşlar hastane bahçesinde fidan dikti

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nde (YAŞAM) hizmet alan vatandaşlar, hastane bahçesine servi ve harnup fidanlarını toprakla buluşturdu.

"Çınarlarımızdan Geleceğe Bir Fidan Projesi" kapsamında merkezde hizmet alanların katılımıyla hastane bahçesinde etkinlik yapıldı.

Etkinlikte vatandaşlar, hastane bahçesinde belirlenen alana servi ve harnup fidanı dikti.

YAŞAM Sorumlusu İç Hastalıkları ve Yaşlılık Hastalıkları Uzmanı Dr. Ercüment Öztürk, AA muhabirine, hastaların merkez ile olan bağlarını güçlendirmek için etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Hastaların tedavi sürecini takip ettiklerini belirten Öztürk, "Düzenlediğimiz etkinlikle yaş almış bireylerimizin toplumun önemli bireyleri olduğunun farkındalığını yaratmak istedik. Yaşlandık veya hastalandık diye düşünmesinler aktif bir birey olarak toplumda yer alsınlar istiyoruz." dedi.

Gerontolog Ali Tanık da etkinliği geleneksel hale getireceklerini ifade etti.

Merkezde tedavi olan Gülsen Türk, güzel ve anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdiklerini kaydetti.