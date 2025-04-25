Mersin'de bir kişiyi darbedip motosikletini gasbeden şüpheli tutuklandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan M.O'nun ayakta tedavisi yapıldı.

İddiaya göre, E.V. motosikletiyle seyir halindeki M.O'nun yolunu keserek kendisini İskele Mahallesi'ne götürmesini istedi.

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