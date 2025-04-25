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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 15 şüpheli tutuklandı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 15'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 11:54 Güncelleme: 25.04.2025 - 11:54
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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 15 şüpheli tutuklandı
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 15'i tutuklandı.

        Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

        Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, aralarında uyuşturucu madde ticareti yapanların da olduğu şüphelilerin adresine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

        Jandarma ve polis ekiplerinin 20 adrese gerçekleştirdiği operasyonda muhtelif miktarda uyuşturucu madde, hassas teraziler ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 125 bin lira bulundu, 19 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerden biri ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

        Emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen diğer zanlılardan 15'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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