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        İYİ Parti Adana Milletvekili Taş, Mersin'de ziyaretlerde bulundu

        İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, partisinin Gülnar İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 15:51 Güncelleme: 25.04.2025 - 15:51
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        İYİ Parti Adana Milletvekili Taş, Mersin'de ziyaretlerde bulundu
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        İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, partisinin Gülnar İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

        Taş, İYİ Parti Gülnar İlçe Başkanı Müslüme Türe ve partililerce karşılandı.

        Burada konuşan Taş, babası Alparslan Türkeş'in Türk siyasetine ve milliyetçilik düşüncesine katkı sağladığını söyledi.

        Ayyüce Türkeş Taş'a ziyaretinde, İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, İYİ Parti Mersin İl Başkanı Ali Rıza Özdeniz ve diğer ilgililer eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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