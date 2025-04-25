İYİ Parti Adana Milletvekili Taş, Mersin'de ziyaretlerde bulundu

Ayyüce Türkeş Taş'a ziyaretinde, İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, İYİ Parti Mersin İl Başkanı Ali Rıza Özdeniz ve diğer ilgililer eşlik etti.

Burada konuşan Taş, babası Alparslan Türkeş'in Türk siyasetine ve milliyetçilik düşüncesine katkı sağladığını söyledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.