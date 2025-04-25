Hatayspor'dan Bülent Uygun'un vefat eden kızı için başsağlığı mesajı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, teknik direktörü Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun için taziye mesajı yayımladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, teknik direktörü Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun için taziye mesajı yayımladı.
Bordo-beyazlı kulübün, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verildi:
"Teknik direktör Bülent Uygun'un kıymetli kızı Almina Tude Uygun'un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Başta Bülent Uygun olmak üzere, değerli ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz."
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.