Silifke'de Kut'ül Amare Zaferi'nin 109. yıl dönümü kutlandı
Mersin'in Silifke ilçesinde, Kut'ül Amare Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.
Mersin'in Silifke ilçesinde, Kut'ül Amare Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ek hizmet binasında gerçekleşen etkinlikte, öğrenciler şiir okudu, oratoryo gösterisi sunuldu.
Program kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de ödülleri takdim edildi.
Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, Kut'ül Amare Zaferi'nin tarihteki önemini anlattı.
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