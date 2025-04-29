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        Silifke'de Kut'ül Amare Zaferi'nin 109. yıl dönümü kutlandı

        Mersin'in Silifke ilçesinde, Kut'ül Amare Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 16:46 Güncelleme: 29.04.2025 - 16:51
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        Silifke'de Kut'ül Amare Zaferi'nin 109. yıl dönümü kutlandı
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        Mersin'in Silifke ilçesinde, Kut'ül Amare Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ek hizmet binasında gerçekleşen etkinlikte, öğrenciler şiir okudu, oratoryo gösterisi sunuldu.

        Program kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de ödülleri takdim edildi.

        Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, Kut'ül Amare Zaferi'nin tarihteki önemini anlattı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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