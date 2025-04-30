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        Bozyazı'da kavga sırasında bıçaklanan kişi yaralandı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde kavga sırasında bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 10:15 Güncelleme: 30.04.2025 - 10:15
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        Bozyazı'da kavga sırasında bıçaklanan kişi yaralandı
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde kavga sırasında bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Merkez Mahallesi 112 Sokak'ta M.E.B. ve A.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

        Kavga sırasında M.E.B'nin bıçakladığı A.A. yaralandı.

        Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan M.E.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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