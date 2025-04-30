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        Mersin'de yolcu otobüsünde 1,5 ton kaçak tütün ele geçirildi

        Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsünde 1 ton 500 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 12:36 Güncelleme: 30.04.2025 - 12:43
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        Mersin'de yolcu otobüsünde 1,5 ton kaçak tütün ele geçirildi
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsünde 1 ton 500 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Adıyaman'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsü ilçe girişinde durduruldu.

        Aracın bagajında yapılan aramada 1 ton 500 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Otobüs firmasına 16 bin 420 lira idari para cezası uygulandı, araç trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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