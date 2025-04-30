Mersin'de yolcu otobüsünde 1,5 ton kaçak tütün ele geçirildi
Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsünde 1 ton 500 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsünde 1 ton 500 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Adıyaman'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsü ilçe girişinde durduruldu.
Aracın bagajında yapılan aramada 1 ton 500 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Otobüs firmasına 16 bin 420 lira idari para cezası uygulandı, araç trafikten men edildi.
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