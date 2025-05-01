Basketbolda Mersinspor, Bursaspor Yörsan maçının hazırlıklarını sürdürdü

Mersinspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında sahasında Bursaspor Yörasan ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, başantrenör Can Sevim yönetiminde Servet Tazegül Spor Salonu'nda antrenman yapan Mersin ekibi, taktik çalışması gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sevim, son haftalarda istedikleri sonuçları alamadıklarını belirtti.

Taraftarına desteğine ihtiyaç duyduklarını kaydeden Sevim, şu ifadeleri kullandı:

"Son birkaç haftadır evimizde oynadığımız maçlarda hep alışık olduğumuz desteği, bizimle beraber hop oturup hop kalkan seyirciyi görmüyoruz açıkçası. Bu da bizi üzüyor. Umarım onlar da bu takımın çok iyi bir noktada olduğu ve play-off'a giden bu yolda desteği hak ettiğinin farkındadır. Biz, onlarla kazanır, mutlu oluruz."

Mersinspor ile Bursaspor Yörsan, 3 Mayıs Cumartesi saat 13.00'te Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaşacak.