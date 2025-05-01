Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Basketbolda Mersinspor, Bursaspor Yörsan maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Mersinspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında sahasında Bursaspor Yörasan ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 12:37 Güncelleme: 01.05.2025 - 12:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Basketbolda Mersinspor, Bursaspor Yörsan maçının hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersinspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında sahasında Bursaspor Yörasan ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Mersin Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, başantrenör Can Sevim yönetiminde Servet Tazegül Spor Salonu'nda antrenman yapan Mersin ekibi, taktik çalışması gerçekleştirdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Sevim, son haftalarda istedikleri sonuçları alamadıklarını belirtti.

        Taraftarına desteğine ihtiyaç duyduklarını kaydeden Sevim, şu ifadeleri kullandı:

        "Son birkaç haftadır evimizde oynadığımız maçlarda hep alışık olduğumuz desteği, bizimle beraber hop oturup hop kalkan seyirciyi görmüyoruz açıkçası. Bu da bizi üzüyor. Umarım onlar da bu takımın çok iyi bir noktada olduğu ve play-off'a giden bu yolda desteği hak ettiğinin farkındadır. Biz, onlarla kazanır, mutlu oluruz."

        Mersinspor ile Bursaspor Yörsan, 3 Mayıs Cumartesi saat 13.00'te Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Öküz arabacıları grevi
        Öküz arabacıları grevi
        Ünlülerden 1 Mayıs mesajları
        Ünlülerden 1 Mayıs mesajları
        Kayınvalidesini bıçaklayıp öldürdü! Katil damat!
        Kayınvalidesini bıçaklayıp öldürdü! Katil damat!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Köstebek tabancasıyla gelen trajik son!
        Köstebek tabancasıyla gelen trajik son!
        Derbi yerli, goller yabancı!
        Derbi yerli, goller yabancı!
        Esad rejimi devrildikten sonra kaç Suriyeli evine döndü?
        Esad rejimi devrildikten sonra kaç Suriyeli evine döndü?
        Beşiktaş, derbide 20 yıl sonra duble peşinde!
        Beşiktaş, derbide 20 yıl sonra duble peşinde!
        78 canın ölüm nedeni 'grill plate' ızgaraymış!
        78 canın ölüm nedeni 'grill plate' ızgaraymış!
        Galatasaray'ın zorlu operasyonu: Transferde yeniden yapılanma
        Galatasaray'ın zorlu operasyonu: Transferde yeniden yapılanma
        Ralli tutkunu iş insanından acı haber!
        Ralli tutkunu iş insanından acı haber!
        40 yıl sonra doktor oldu
        40 yıl sonra doktor oldu
        İstismarın görüntüsünü çekmişti! Cani baba duruşmadan cezaevine!
        İstismarın görüntüsünü çekmişti! Cani baba duruşmadan cezaevine!
        Halı sahada kalbi durdu! 12 gün sonra...
        Halı sahada kalbi durdu! 12 gün sonra...
        Gergin gece
        Gergin gece
        UTTS uygulamasında süre uzatıldı
        UTTS uygulamasında süre uzatıldı
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'daki elektrik kesintisine ilişkin açıklama
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'daki elektrik kesintisine ilişkin açıklama

        Benzer Haberler

        'Narkokapan-Mersin' operasyonu; 84 torbacı tutuklandı (2)
        'Narkokapan-Mersin' operasyonu; 84 torbacı tutuklandı (2)
        MSK, Bursaspor'u ağırlayacak
        MSK, Bursaspor'u ağırlayacak
        Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir'den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
        Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir'den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
        Kaskla defalarca araca vurup, sürücüsünü darbetti; o anlar kamerada
        Kaskla defalarca araca vurup, sürücüsünü darbetti; o anlar kamerada
        Tarsus'ta evde çıkan yangın söndürüldü
        Tarsus'ta evde çıkan yangın söndürüldü
        Gülnar Belediyesince 9 araç hizmete sunuldu
        Gülnar Belediyesince 9 araç hizmete sunuldu