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        Tarsus'ta hacı kafilesi için uğurlama töreni düzenlendi

        Mersin'in Tarsus ilçesinde hac farizasını yerine getirecek 17 kişi dualarla uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 15:40 Güncelleme: 01.05.2025 - 15:40
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        Tarsus'ta hacı kafilesi için uğurlama töreni düzenlendi
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde hac farizasını yerine getirecek 17 kişi dualarla uğurlandı.

        Tarsus Müftülüğünce hacı adayları için Ulu Cami önünde düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okundu.

        Programda konuşan Müftü Murat Akçay, ilçeden bu yıl 224 kişinin kutsal topraklara gideceğini söyledi.

        Duaların ardından 17 hacı adayı kutsal topraklara uğurlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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