Tarsus'ta hacı kafilesi için uğurlama töreni düzenlendi
Mersin'in Tarsus ilçesinde hac farizasını yerine getirecek 17 kişi dualarla uğurlandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde hac farizasını yerine getirecek 17 kişi dualarla uğurlandı.
Tarsus Müftülüğünce hacı adayları için Ulu Cami önünde düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okundu.
Programda konuşan Müftü Murat Akçay, ilçeden bu yıl 224 kişinin kutsal topraklara gideceğini söyledi.
Duaların ardından 17 hacı adayı kutsal topraklara uğurlandı.
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