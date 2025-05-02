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        Hatayspor, Süper Lig'de yarın Başakşehir'i konuk edecek

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın Mersin'de RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 09:35 Güncelleme: 02.05.2025 - 09:35
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        Hatayspor, Süper Lig'de yarın Başakşehir'i konuk edecek
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        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın Mersin'de RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.

        Mersin Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek.

        Ligde çıktığı 31 maçta topladığı 19 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, 48 puanla 6. basamaktaki rakibi karşısında galibiyet arayacak.

        Sezonun bitimine 5 hafta kala küme düşmesi kesinleşen Atakaş Hatayspor'da Vincent Aboubakar ve Lamine Diack sakatlıkları, Joelson Fernandes de kart cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

        RAMS Başakşehir, ligin ilk yarısında oynanan maçta Hatayspor'u 3-0 yenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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