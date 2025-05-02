Hatayspor, Süper Lig'de yarın Başakşehir'i konuk edecek
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın Mersin'de RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın Mersin'de RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.
Mersin Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek.
Ligde çıktığı 31 maçta topladığı 19 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, 48 puanla 6. basamaktaki rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Sezonun bitimine 5 hafta kala küme düşmesi kesinleşen Atakaş Hatayspor'da Vincent Aboubakar ve Lamine Diack sakatlıkları, Joelson Fernandes de kart cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.
RAMS Başakşehir, ligin ilk yarısında oynanan maçta Hatayspor'u 3-0 yenmişti.
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