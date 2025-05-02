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        Mersin'de açık alanda üretilen tescilli Silifke çileğinde hasat sürüyor

        Mersin'in Silifke ilçesinde yetiştirilen ve adıyla tescillenen Silifke çileği, hasadın ardından iç ve dış piyasaya sunuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 12:01 Güncelleme: 02.05.2025 - 12:19
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        Mersin'de açık alanda üretilen tescilli Silifke çileğinde hasat sürüyor
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        Mersin'in Silifke ilçesinde yetiştirilen ve adıyla tescillenen Silifke çileği, hasadın ardından iç ve dış piyasaya sunuluyor.

        İlçede yaklaşık 10 bin dekar arazide üretilen Silifke çileğinde hasat sezonu sürüyor.

        Rengi, tadı, aroması ve uzun raf ömrüyle öne çıktığı için 2019'da coğrafi işaret tescil belgesi alan çilekler, sabahın erken saatlerinde işçiler tarafından toplanıyor.

        Sandıklara konulan meyveler, kamyonetlerle ilçe haline taşınıyor.

        Çilekler tarlada kilogramı 65-75 liradan alıcı buluyor.

        - "Çilek ihracatımız devam ediyor"

        Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, AA muhabirine, ilçe genelinde yaklaşık 40 bin ton çilek rekoltesi beklendiğini söyledi.

        Toplanan ürünlerin yüzde 60'ının ihraç edildiğini dile getiren Kaynar, şöyle konuştu:

        "Türkiye genelinde bu yıl üzücü şekilde zirai don olayları yaşandı. Silifke özelinde çileğimiz dondan etkilenmedi. Şu anda toplanan çileklerimizi iç ve dış piyasaya sunuyoruz. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, Gürcistan, Romanya ve Polonya gibi ülkelere çilek ihracatımız devam ediyor."

        Atayurt Hal Derneği Başkanı İbrahim Kaynar da çileklerin soğuk hava depolarında 6-8 gün bekletilmesinin ardından piyasaya sunulduğunu anlattı.

        Üreticilere hayırlı sezon dileyen Kaynar, "Çileklerimizi iç pazarda da İstanbul ve Ankara başta olmak üzere her yere gönderiyoruz." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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