Mersin'de sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon sanayi girişindeki 15 araca çarptı

Kamyon, balık işleme fabrikasında çalışan işçilerin park halindeki 13 motosiklet ile 34 NE 9499 ve 33 AVM 726 plakalı otomobillere çarptı.

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