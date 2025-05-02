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        Mersin'de sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon sanayi girişindeki 15 araca çarptı

        Mersin'in Silifke ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, organize sanayi bölgesi girişinde park halindeki 13 motosiklet ve 2 otomobile çarptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 13:38 Güncelleme: 02.05.2025 - 13:52
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        Mersin'de sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon sanayi girişindeki 15 araca çarptı
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        Mersin'in Silifke ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, organize sanayi bölgesi girişinde park halindeki 13 motosiklet ve 2 otomobile çarptı.

        U.S'nin kullandığı 33 AEL 92 plakalı kamyon, Tosmurlu Mahallesi Silifke Organize Sanayi Bölgesi yolunda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

        Kamyon, balık işleme fabrikasında çalışan işçilerin park halindeki 13 motosiklet ile 34 NE 9499 ve 33 AVM 726 plakalı otomobillere çarptı.

        Savrulan otomobiller de yolda duraklayan 20 AEP 985 plakalı tıra çaptı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kimsenin yaralanmadığı kazada araçlarda hasar meydana geldi.

        Ekiplerin bölgedeki incelemesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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