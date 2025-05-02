HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Mersin'de "Halk Buluşması"nda konuştu:

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "(Gazze) Bugün en acil olan, orada ateşkes sağlamak, bombaların o masumların üzerine yağmasının önüne geçmek, can kayıplarını durdurmak." dedi.

Yapıcıoğlu, kentteki programları kapsamında Vanlılar Derneğine ziyarette bulundu, burada sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi.

Daha sonra Büyükşehir Belediyesi Yaş Meyve Sebze Toptancı Hali'ne giden Yapıcıoğlu, esnafla görüştü.

Akdeniz Belediyesi Konferans Salonu'nda "Halk Buluşması" etkinliğine katılan Yapıcıoğlu, Gazze'de soykırım yaşandığını söyledi.

Gazze'de çocukların ve hastaların öldürüldüğünü dile getiren Yapıcıoğlu, "Bugün en acil olan, orada ateşkes sağlamak, bombaların o masumların üzerine yağmasının önüne geçmek, can kayıplarını durdurmak. Sonra belki orayı imar etmek. İnsanlık vicdanı uyanmıştır. Gazze'yi kurtaralım derken Gazze, İslam ümmetinde uyanışa sebep olmuştur." diye konuştu.