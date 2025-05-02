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        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Mersin'de "Halk Buluşması"nda konuştu:

        HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "(Gazze) Bugün en acil olan, orada ateşkes sağlamak, bombaların o masumların üzerine yağmasının önüne geçmek, can kayıplarını durdurmak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 23:43 Güncelleme: 02.05.2025 - 23:43
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        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Mersin'de "Halk Buluşması"nda konuştu:
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        HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "(Gazze) Bugün en acil olan, orada ateşkes sağlamak, bombaların o masumların üzerine yağmasının önüne geçmek, can kayıplarını durdurmak." dedi.

        Yapıcıoğlu, kentteki programları kapsamında Vanlılar Derneğine ziyarette bulundu, burada sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi.

        Daha sonra Büyükşehir Belediyesi Yaş Meyve Sebze Toptancı Hali'ne giden Yapıcıoğlu, esnafla görüştü.

        Akdeniz Belediyesi Konferans Salonu'nda "Halk Buluşması" etkinliğine katılan Yapıcıoğlu, Gazze'de soykırım yaşandığını söyledi.

        Gazze'de çocukların ve hastaların öldürüldüğünü dile getiren Yapıcıoğlu, "Bugün en acil olan, orada ateşkes sağlamak, bombaların o masumların üzerine yağmasının önüne geçmek, can kayıplarını durdurmak. Sonra belki orayı imar etmek. İnsanlık vicdanı uyanmıştır. Gazze'yi kurtaralım derken Gazze, İslam ümmetinde uyanışa sebep olmuştur." diye konuştu.

        Yapıcıoğlu, "terörsüz Türkiye" hedefinin mutlaka gerçekleşmesi gerektiğini belirterek, uyuşturucu konusunda da topyekün mücadelenin önemli olduğunu anlattı.

        Nüfus konusunda değerlendirmede bulunan Yapıcıoğlu, "Bu bir beka meselesidir. Mutlaka buna kafa yormamız lazım. Aile kurmanın önündeki bütün engelleri kaldırmamız, aile kurmayı kolaylaştırmamız ve çocuk sahibi olmayı teşvik etmemiz lazım." dedi.

        HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç ve İl Başkanı Tahirhan Uysal'ın da konuşma yaptığı programa, HÜDA PAR Genel İdare Kurulu Üyesi Mahmut İrtem, HÜDA PAR Akdeniz Bölge Koordinatörü Salih Demir, AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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