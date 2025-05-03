Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de deniz yosunundan ürünlerin tazelik durumunu gösteren "akıllı etiket" geliştirildi

        YAKUP SAĞLAM - Tarsus Üniversitesi Gıda İşleme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülden Gökşen ve ekibi, deniz yosunundan elde edilen biyomalzeme ile gıda ürünlerinin tazelik durumunu görsel olarak takip etmeyi mümkün kılan çevre dostu "akıllı etiket" üretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 11:24 Güncelleme: 03.05.2025 - 11:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de deniz yosunundan ürünlerin tazelik durumunu gösteren "akıllı etiket" geliştirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        YAKUP SAĞLAM - Tarsus Üniversitesi Gıda İşleme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülden Gökşen ve ekibi, deniz yosunundan elde edilen biyomalzeme ile gıda ürünlerinin tazelik durumunu görsel olarak takip etmeyi mümkün kılan çevre dostu "akıllı etiket" üretti.

        Tarsus Üniversitesi Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülden Gökşen ve ekibi, 2023'te deniz yosunu biyokütlesinin gıda ambalajlarında katma değerli bir şekilde değerlendirmesi amacıyla proje hazırladı.

        Proje, Avrupa Birliği tarafından desteklenen Sürdürülebilir Mavi Ekonomi Ortaklığı 2023 TÜBİTAK Çok Uluslu Ortak Çağrısı kapsamında destek almaya hak kazandı.

        Çalışma kapsamında, kırmızı yosundan elde edilen pigment ve biyoplastik, birbirine entegre edilerek renk değiştiren "akıllı etiket" geliştirildi.

        Deniz yosunundan geliştirilen çevre dostu etiket, gıda ürünlerinin bozulma sürecini izleyerek renk değişimi yoluyla tüketiciyi uyarıyor.

        "Akıllı etiket" ile balık, et, tavuk, meyve ve sebze gibi ürünlerin tazelik durumu ambalaj açılmadan kolayca anlaşılabiliyor.

        - "Renk değiştiğinde, o ürünün bozulduğu anlayabiliyorsunuz"

        Doç. Dr. Gülden Gökşen, AA muhabirine, çalışmalarında Mersin sahillerinden topladıkları üç farklı yosun çeşidini kullandıklarını söyledi.

        Geliştirdikleri etiketle tüketicilerin ürünlerin tazelik durumunu gözlemleyebildiğini belirten Gökşen, "Akıllı etiketler gıda israfını azaltmak ve gıda güvenliğinin önemini vurgulamak amacıyla özellikle raf ömrü boyunca gıda paketlerinin içerisine yerleştirilerek ürünlerin bozulması hakkında tüketiciye bilgi veren bir sistemdir." dedi.

        Gökşen, gıda güvenliğinin son derece hassas olduğu bu dönemde yaptıkları çalışmanın önemine işaret etti.

        Geliştirdikleri etiketin ürünün ambalajının içerisine yapıştırılarak kullanıldığını belirten Gökşen, "Bu etiketler, raf ömrü boyunca tüketiciye doğrudan, son kullanma tarihine bakmadan bilgi veriyor. Renk değiştiğinde, o ürünün bozulduğu anlayabiliyorsunuz. Etiket aynı zamanda akıllı raf sistemini teşvik ediyor ve gıda israfını azaltıyor. Tüketicilerin hijyenik ve güvenli ürünlere ulaşmasını sağlıyor." diye konuştu.

        - "Gıda atığını azaltmayı hedefliyoruz"

        Doç. Dr. Gökşen, etiketin ticarileşme çalışmalarına başlayacaklarını ifade etti.

        Deniz yosunlarından geliştirdikleri bu etiketleri, aynı zamanda gıda atıklarından da üretebildiklerini vurgulayan Gökşen, şunları kaydetti:

        "Bu sistem için farklı ürünler üzerinde denemeler yaptık. Et, tavuk, meyve ve balık üzerinde de deneme çalışmalarına devam ediyoruz. Küresel ısınma, çevre kirliliği ve gıda kıtlığı gibi sorunların yoğunlaştığı bir dönemde, gıda ürünlerine maksimum düzeyde ulaşılabilirliğini sağlamayı ve gıda atığını azaltmayı hedefliyoruz. Bu tarz etiketlerin paketlerin içerisine yer alması, hem tüketiciye hem de sanayiciye ürünler hakkında daha fazla bilgi sağlayacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul Sarıyer'de çöken yol ile ilgili önemli iddia!
        İstanbul Sarıyer'de çöken yol ile ilgili önemli iddia!
        "Beni dövüyor" diye mesaj attı! Genç kız cinayetten tutuklandı!
        "Beni dövüyor" diye mesaj attı! Genç kız cinayetten tutuklandı!
        4 telefon modeli ve 1 hoparlör toplatılıyor
        4 telefon modeli ve 1 hoparlör toplatılıyor
        Galatasaray Sivasspor'u ağırlıyor!
        Galatasaray Sivasspor'u ağırlıyor!
        Mutluydu, umutluydu... 3 gün önce başladığı iş yeri ölümü oldu!
        Mutluydu, umutluydu... 3 gün önce başladığı iş yeri ölümü oldu!
        Madalyonlarda Fatih Sultan Mehmet!
        Madalyonlarda Fatih Sultan Mehmet!
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Hakkari'de derede can pazarı
        Hakkari'de derede can pazarı
        Eski vali ile emekli albay kaçak kazıda yakalandı!
        Eski vali ile emekli albay kaçak kazıda yakalandı!
        "Papa" Trump
        "Papa" Trump
        Emekli olmadan kıdem tazminatı alınır mı?
        Emekli olmadan kıdem tazminatı alınır mı?
        Prof. Dr. Kasapçopur: 10 yıl sonra çocuk kanser uzmanı bulmakta zorlanacağız
        Prof. Dr. Kasapçopur: 10 yıl sonra çocuk kanser uzmanı bulmakta zorlanacağız
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede kuvvetli sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede kuvvetli sağanak!
        Yaren leylek baba oldu!
        Yaren leylek baba oldu!
        2. Lig'de şampiyonluk haftası!
        2. Lig'de şampiyonluk haftası!
        Deliksiz uyku için ne yemeli ne içmeli?
        Deliksiz uyku için ne yemeli ne içmeli?
        Zihinsel bahar detoksu nasıl yapılır?
        Zihinsel bahar detoksu nasıl yapılır?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Anamur'da hacı adayları dualarla uğurlandı
        Anamur'da hacı adayları dualarla uğurlandı
        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Mersin'de "Halk Buluşması"nda konuştu:
        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Mersin'de "Halk Buluşması"nda konuştu:
        Mersin'de "4. Çukurova İç Hastalıkları Günleri" başladı
        Mersin'de "4. Çukurova İç Hastalıkları Günleri" başladı
        Mersin'de otomobilin çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı
        Mersin'de otomobilin çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı
        Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli Mersin'de yakalandı
        Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli Mersin'de yakalandı
        Eski vali ile emekli albay, kaçak kazıda yakalandı
        Eski vali ile emekli albay, kaçak kazıda yakalandı