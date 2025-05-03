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        Bozyazı'da trafik kazasında yaralanan çocuk hastanede hayatını kaybetti

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 15:28 Güncelleme: 03.05.2025 - 15:28
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        Bozyazı'da trafik kazasında yaralanan çocuk hastanede hayatını kaybetti
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Tekmen Mahallesi'nde dün otomobil çarpması sonucu ağır yaralanan G.O. (12), Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi'nde sürücüsü öğrenilemeyen 41 B 1254 plakalı otomobil, G.O'nun (12) kullandığı bisiklete çarpmıştı. Kazada yaralanan çocuk hastaneye kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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