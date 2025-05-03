Yeşilay Mersin Şube Başkanlığına ziyaret

Şube Başkanı Kemalettin Erdoğan'dan yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi alan Büke, danışanlara sunulan psikososyal destek süreçlerini inceledi.

Yeşilay Genel Sekreter Yardımcısı Ülkenur Büke ve beraberindekiler, Yeşilay Mersin Şube Başkanlığını ziyaret etti.

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