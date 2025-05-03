Yeşilay Mersin Şube Başkanlığına ziyaret
Yeşilay Genel Sekreter Yardımcısı Ülkenur Büke ve beraberindekiler, Yeşilay Mersin Şube Başkanlığını ziyaret etti.
Yeşilay Genel Sekreter Yardımcısı Ülkenur Büke ve beraberindekiler, Yeşilay Mersin Şube Başkanlığını ziyaret etti.
Büke, Yeşilay Danışmanlık Merkezine (YEDAM) ziyarette bulundu.
Şube Başkanı Kemalettin Erdoğan'dan yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi alan Büke, danışanlara sunulan psikososyal destek süreçlerini inceledi.
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