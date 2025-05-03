Mersin'de mağazanın tavanının çökmesi sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı
Mersin'de bir alışveriş merkezindeki ayakkabı mağazasının asma cam tavanının çökmesi sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı.
Mersin'de bir alışveriş merkezindeki ayakkabı mağazasının asma cam tavanının çökmesi sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı.
Yenişehir ilçesindeki alışveriş merkezinde ayakkabı mağazasının asma cam tavanı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
Haber verilmesiyle, adrese 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Asma tavanın çökmesi sonucu yaralanan mağazadaki biri çocuk, 2 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yaşanan olay sonrası mağaza tedbir amacıyla kapatıldı.
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