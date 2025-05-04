Eskişehirspor, Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon oldu

Müsabakayı, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ile bazı kent protokolü de takip etti.

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