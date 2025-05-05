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        Mersin'de trafik uygulamasında sürücülere yoğurt ve çilek ikram edildi

        Mersin'de trafik uygulamasında sürücülere üretildiği ilçenin adıyla tescillenen Silifke yoğurdu ve çileği ikramında bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 12:39 Güncelleme: 05.05.2025 - 12:51
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        Mersin'de trafik uygulamasında sürücülere yoğurt ve çilek ikram edildi
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        Mersin'de trafik uygulamasında sürücülere üretildiği ilçenin adıyla tescillenen Silifke yoğurdu ve çileği ikramında bulunuldu.

        Karayolu Güvenliği Günü ve Trafik Haftası dolayısıyla Silifke ilçesi Atik Mahallesi D-400 kara yolunda uygulama yapıldı.

        Etkinliğe katılan Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Belediye Başkanı Mustafa Turgut, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Petek ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Kemal Balcı, sürücülere coğrafi işaret tescilli Silifke yoğurdu ve çileği ikram etti.

        Sürücülere trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapılan uygulamada, vatandaşlara broşür dağıtıldı, çocuklara da aktivite kitabı hediye edildi.

        Kaymakam Aslaner, gazetecilere, hem ilçenin tescilli ürünlerini tanıttıklarını hem de trafik güvenliğine ilişkin uyarılarda bulunduklarını söyledi.

        Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası'nı kutlayan Aslaner, "Trafikte herkesin daha dikkatli olmasını ve kurallara uyarak araç sürmesini tavsiye ediyorum." dedi.

        Otomobil sürücüsü Hasan Şeker de ikram karşısında şaşırdığını belirterek, ekiplere teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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