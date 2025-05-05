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        Bozyazı'da anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında anaokulu öğrencilerine yönelik eğitim düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 13:04 Güncelleme: 05.05.2025 - 13:04
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        Bozyazı'da anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında anaokulu öğrencilerine yönelik eğitim düzenlendi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlk Adım Anaokulu'nu ziyaret etti.

        Bir araya geldikleri öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgi veren ekipler, çocukların sorularını yanıtladı.

        Eğitim sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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