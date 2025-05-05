Bozyazı'da anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi
Mersin'in Bozyazı ilçesinde Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında anaokulu öğrencilerine yönelik eğitim düzenlendi.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında anaokulu öğrencilerine yönelik eğitim düzenlendi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlk Adım Anaokulu'nu ziyaret etti.
Bir araya geldikleri öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgi veren ekipler, çocukların sorularını yanıtladı.
Eğitim sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
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