Mersin'de 27 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasında, firari hükümlünün adresi belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, hırsızlık suçundan hakkında 27 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan A.O'nun yakalanması için çalışma başlatıldı.

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