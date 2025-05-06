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        Mersin'de 27 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Mersin'de hırsızlık suçundan hakkında 27 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 09:50 Güncelleme: 06.05.2025 - 09:50
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        Mersin'de 27 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Mersin'de hırsızlık suçundan hakkında 27 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, hırsızlık suçundan hakkında 27 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan A.O'nun yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasında, firari hükümlünün adresi belirlendi.

        A.O. ekiplerin düzenlediği operasyonda yakalandı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan firari hükümlü, cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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