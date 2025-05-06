Mersin'de güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi

Denize giren bir grup genç de top oynadı.

Ziyaretçilerden bazıları denizde yüzdü, bazıları da sahilde yürüyüş yaptı.

Sıcak havanın tadını çıkarmak isteyen bazı vatandaşlar ve turistler, kumsalda güneşlendi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar ve turistler, denizde yüzerek vakit geçirdi.

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