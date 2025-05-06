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        Mersin'de güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi

        Mersin'in Erdemli ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar ve turistler, denizde yüzerek vakit geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 15:47 Güncelleme: 06.05.2025 - 16:12
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        Mersin'de güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar ve turistler, denizde yüzerek vakit geçirdi.

        Kentin önemli turizm merkezlerinden Kızkalesi'nde hava sıcaklığı 24 dereceyi buldu, deniz suyu sıcaklığı ise 20 derece ölçüldü.

        Sıcak havanın tadını çıkarmak isteyen bazı vatandaşlar ve turistler, kumsalda güneşlendi.

        Ziyaretçilerden bazıları denizde yüzdü, bazıları da sahilde yürüyüş yaptı.

        Denize giren bir grup genç de top oynadı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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