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        Mersin'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası çocuklarla kutlandı

        Mersin'in Yenişehir ilçesinde, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla öğrencilere etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 16:54 Güncelleme: 08.05.2025 - 16:57
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        Mersin'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası çocuklarla kutlandı
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        Mersin'in Yenişehir ilçesinde, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla öğrencilere etkinlik düzenlendi.

        Adnan Menderes Bulvarı'nda "Bir Kural Bir Ömür" temasıyla düzenlenen etkinliğe Vali Atilla Toros, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek ve öğrenciler katıldı.

        Vali Toros, vatandaşların bilgilendirilmesi için stantların kurulduğu etkinlik alanında bir araya geldiği çocuklara kırmızı düdük ve tişört hediye etti.

        Toros ve beraberindekiler, durdurulan araç sürücülerine trafik güvenliği konusunda uyarılarda bulunup broşür dağıttı.

        Etkinlikte trafik güvenliğinin sağlanmasında gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik personellerine başarı belgeleri de verildi.

        Toros, gazetecilere, "Bir Kural Bir Ömür" temasının kıymetli ve önemli olduğunu söyledi.

        Trafik kurallarına uyulmasının önemine değinen Toros, şunları kaydetti:

        "Devletimizin 2030 yılındaki hedefi net, can kayıplarını yüzde 50 oranında azaltmak. 2050 yılındaki hedef ise trafik kazalarında sıfır can kaybı. Denetimlerimizi artırıyoruz ama en güçlü denetim, insanın kendi vicdanıdır. Trafiğin sadece devletin değil, hepimizin ortak sorumluluğu olduğunu bilmeliyiz. Bu nedenle, her birimize görevler düşüyor. Daha bilinçli, saygılı ve güvenli bir trafik için hep birlikte hareket edelim. Sadece kurallara değil, hayata sahip çıkalım. Çünkü bir kural, gerçekten de bir ömre bedeldir."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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