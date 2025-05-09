Orbit Model Birleşmiş Milletler 2025 Konferansı, Mersin'de başladı

Mersin'de Orbit Model Birleşmiş Milletler (OrbitMUN) 2025 Konferansı başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Yenişehir Gençlik Merkezi tarafından organize edilen programın açılış töreni Mezitli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz, konferansın açılışında, projenin öğrencilerin kişisel gelişimine katkı sağlayacağını söyledi.

Projeye katılımın bir önceki yıla göre artığını belirten Öz, "Ülkemizin kıymetli, değerli ve sorumluluk sahibi olan gençlere fazlasıyla ihtiyacı var. Hem ulusal hem uluslararası düzeyde yapacağınız projelerde gençlerimizi desteklemek en büyük görevlerimizden bir tanesi. Gençlerimizin en donanımlı şekilde her alanda kendini yetiştirmesinde bizler de aktif rol almak istiyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından projenin yöneticiliğini üstlenen öğrencilere plaket takdim edildi.

- OrbitMUN 2025 Konferansı

Koordinatörlüğünü Yenişehir Gençlik Merkezi Müdürü Dr. Fatih Nacar'ın yürüttüğü projeye 300 lise öğrencisi katılıyor.