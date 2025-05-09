Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Orbit Model Birleşmiş Milletler 2025 Konferansı, Mersin'de başladı

        Mersin'de Orbit Model Birleşmiş Milletler (OrbitMUN) 2025 Konferansı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 13:50 Güncelleme: 09.05.2025 - 14:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Orbit Model Birleşmiş Milletler 2025 Konferansı, Mersin'de başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'de Orbit Model Birleşmiş Milletler (OrbitMUN) 2025 Konferansı başladı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Yenişehir Gençlik Merkezi tarafından organize edilen programın açılış töreni Mezitli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz, konferansın açılışında, projenin öğrencilerin kişisel gelişimine katkı sağlayacağını söyledi.

        Projeye katılımın bir önceki yıla göre artığını belirten Öz, "Ülkemizin kıymetli, değerli ve sorumluluk sahibi olan gençlere fazlasıyla ihtiyacı var. Hem ulusal hem uluslararası düzeyde yapacağınız projelerde gençlerimizi desteklemek en büyük görevlerimizden bir tanesi. Gençlerimizin en donanımlı şekilde her alanda kendini yetiştirmesinde bizler de aktif rol almak istiyoruz." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından projenin yöneticiliğini üstlenen öğrencilere plaket takdim edildi.

        - OrbitMUN 2025 Konferansı

        Koordinatörlüğünü Yenişehir Gençlik Merkezi Müdürü Dr. Fatih Nacar'ın yürüttüğü projeye 300 lise öğrencisi katılıyor.

        Konferans kapsamında öğrenciler farklı ülkeleri temsil eden "delege" rolünü üstlenerek, uluslararası meseleleri tartışıp ve çözüm yolları üretecek.

        OrbitMUN'da delegeler, iklim değişikliği, insan hakları, küresel sağlık gibi konular üzerinde ülkelerinin politikaları doğrultusunda söz alacak, diplomatik müzakereler yürütecek ve çözüm önerilerini karar tasarılarına dönüştürecek.

        Oturumları Mersin Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yapılacak konferans, 12 Mayıs'ta sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        Genç kadın ağlattı! Yürek yakan kaza!
        Genç kadın ağlattı! Yürek yakan kaza!
        TOSFED ve HT Spor'dan önemli iş birliği
        TOSFED ve HT Spor'dan önemli iş birliği
        Eski eşi ile baldızını öldürmüştü! 2 kez müebbet istenmişti!
        Eski eşi ile baldızını öldürmüştü! 2 kez müebbet istenmişti!
        Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i
        Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i
        Hindistan ve Pakistan: Askeri olarak kim daha üstün?
        Hindistan ve Pakistan: Askeri olarak kim daha üstün?
        İki kardeşi vahşice öldürdü! Katliamın nedeni 'gaiplik' kararı mı?
        İki kardeşi vahşice öldürdü! Katliamın nedeni 'gaiplik' kararı mı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Katoliklerin yeni lideri Robert Prevost kimdir?
        Katoliklerin yeni lideri Robert Prevost kimdir?
        Jakobs ve Sara göreve!
        Jakobs ve Sara göreve!
        Bill Gates tüm servetini bağışlayacak!
        Bill Gates tüm servetini bağışlayacak!
        İki yıl sonra kapıştılar
        İki yıl sonra kapıştılar
        Brazao'da sıcak gelişme!
        Brazao'da sıcak gelişme!
        İşten çıkarken tazminatınızı yakmayın
        İşten çıkarken tazminatınızı yakmayın
        Yaren leylek dört yavrusuna da kavuştu
        Yaren leylek dört yavrusuna da kavuştu
        Çinli marka Türkiye'ye özel geliştirdi
        Çinli marka Türkiye'ye özel geliştirdi
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!
        Birinin size baktığını nasıl hissedersiniz?
        Birinin size baktığını nasıl hissedersiniz?
        İstanbul'u terk ediyor
        İstanbul'u terk ediyor
        Gerçek İstanbul'u keşfetmenin tam zamanı!
        Gerçek İstanbul'u keşfetmenin tam zamanı!

        Benzer Haberler

        AK Parti Gülnar İlçe Başkanı Şahin'den Anneler Günü mesajı
        AK Parti Gülnar İlçe Başkanı Şahin'den Anneler Günü mesajı
        Bozyazı'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında etkinlik yapıldı
        Bozyazı'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında etkinlik yapıldı
        Kamyonetten yola atlayan Zeynep, tankerin çarpması sonucu öldü
        Kamyonetten yola atlayan Zeynep, tankerin çarpması sonucu öldü
        Mersin'de tankerin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
        Mersin'de tankerin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
        Mersin'de ilkokul öğrencileri 180 kilogram atık pil topladı
        Mersin'de ilkokul öğrencileri 180 kilogram atık pil topladı
        Tarsus'ta 80 yaşındaki hastaya kalıcı kalp pili takıldı
        Tarsus'ta 80 yaşındaki hastaya kalıcı kalp pili takıldı