Akdeniz'den nisanda 72 milyon 873 bin dolarlık mobilya ve orman ürünü ihracatı

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğince (AKAMİB) nisanda 72 milyon 873 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

AKAMİB'in açıklamasına göre, birlik, ocak-nisan döneminde 307 milyon 402 bin dolarlık ihracata ulaştı.

Birlik nisan ayında ise 72 milyon 873 bin dolarlık dış satım yaptı.

Söz konusu ayda en fazla dış satım Irak, Suriye, Almanya, Romanya ve Fransa'ya gerçekleştirildi.