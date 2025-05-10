Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu Anneler Günü'nü kutladı
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Topsakaloğlu, mesajında, annelerin varlıklarıyla hayata anlam kattığını belirtti.
Annelerin, iyiliğin, şefkatin ve fedakarlığın simgesi olduğunu kaydeden Topsakaloğlu, "Başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere yüreğinde taşıdığı sınırsız sevgi ve sabırla bizleri yarınlara hazırlayan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, aileleriyle sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler geçirmelerini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.
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