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        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu Anneler Günü'nü kutladı

        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 09:34 Güncelleme: 10.05.2025 - 09:34
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        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu Anneler Günü'nü kutladı
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        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Topsakaloğlu, mesajında, annelerin varlıklarıyla hayata anlam kattığını belirtti.

        Annelerin, iyiliğin, şefkatin ve fedakarlığın simgesi olduğunu kaydeden Topsakaloğlu, "Başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere yüreğinde taşıdığı sınırsız sevgi ve sabırla bizleri yarınlara hazırlayan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, aileleriyle sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler geçirmelerini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

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