Atakaş Hatayspor, Süper Lig'de yarın Göztepe'ye konuk olacak
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 35. hafta maçında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 35. hafta maçında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.
Gürsel Aksel Stadı'nda 19.00'da oynanacak müsabakayı, hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.
Ligden düşmesi kesinleşen Hatayspor'un 19 puanı bulunurken, Göztepe ise 46 puana sahip.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maç 1-1 berabere bitmişti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.