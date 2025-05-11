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        Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu şehit ve gazi aileleriyle buluştu

        Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Anneler Günü dolayısıyla şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 15:38 Güncelleme: 11.05.2025 - 15:50
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        Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu şehit ve gazi aileleriyle buluştu
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        Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Anneler Günü dolayısıyla şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi.

        Tetikoğlu ve eşi Bilgin Tetikoğlu, Erdemli Öğretmenevi'nde düzenlenen programda, şehit ve gazilerin anneleri ile eşlerinin Anneler Günü'nü kutladı.

        Annelerle sohbet eden Tetikoğlu, "Anneler, içimizde, ruhumuzda ve toplumsal yaşamımızda hep ön plandalar." dedi.

        Programa Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara ve eşi Aysel Kara da katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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