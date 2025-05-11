Gülnar Belediyespor şampiyonluk kupasını aldı

Önge, ilçenin adını sporla daha yukarılara taşıyacaklarını belirterek, "Bu başarı, spora ve gençliğe verdiğimiz önemin bir göstergesi. Oyuncularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum." dedi.

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